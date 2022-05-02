02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda iftara katıldı
Başkan Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz" dedi..