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Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna savaşına dair son gelişmeler ele alındı.

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