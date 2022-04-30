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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yola çıkacak vatandaşlara çağrı: Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yola çıkacak vatandaşlara çağrı: Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli-Gebze Trafik Kontrol Noktası'nda Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerinde konuştu. Bakan Soylu, "Hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri, muhakkak takılmalıdır. Buradan sesleniyoruz hatta yalvarıyoruz, lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız. Tüm bunlarla birlikte bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır.

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