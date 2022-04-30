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Kılıçdaroğlu'ndan kaçak elektrik şovu! Ziyaret sırasında karanlık olsun diye kapattılar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Kılıçdaroğlu’ndan kaçak elektrik şovu! Ziyaret sırasında karanlık olsun diye kapattılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

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