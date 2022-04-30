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Başkan Erdoğan gece saatlerinde yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Başkan Erdoğan gece saatlerinde yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Cidde'den özel uçak "TUR" ile saat 02.00'de İstanbul'a geldi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile havalimanından ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

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