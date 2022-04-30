Açılış Başkan Erdoğan’dan! Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları hizmete giriyor! Milli servet cepte kalacak

YILDA 128,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde ise yapım çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli ile Tekirdağ arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli güzergahındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak ulaşım rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarında bölünmüş yol kalitesine ulaşılarak, can ve mal güvenliği artırılacak.