Açılış Başkan Erdoğan'dan! Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları hizmete giriyor! Milli servet cepte kalacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak. Projenin tamamlanmasıyla günlük ortalama trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli, Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığıyla lojistik açıdan önemli bir konumda bulunuyor. Bu önemli ulaşım ekseninin Kırklareli'ne katkısını artırmak için kara yolu yatırımları hayata geçiriliyor.
Kırklareli'ni Saray ilçesi üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 32,1 kilometresi bölünmüş yol, 39 kilometresi de tek yol standardında projelendirildi. 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişi geçmiş yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlanmıştı.
Proje kapsamında yer alan 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolu, bugün hizmete açılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışa katılması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tören için Kırklareli'ne gidecek.
YILDA 128,3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK
Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde ise yapım çalışmaları devam ediyor.
Kırklareli ile Tekirdağ arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan projeyle Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli güzergahındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak ulaşım rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarında bölünmüş yol kalitesine ulaşılarak, can ve mal güvenliği artırılacak.
Projenin tamamlanmasıyla günlük ortalama trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Projeyle zamandan 92,8 milyon lira, akaryakıttan 35,5 milyon lira olmak üzere yıllık 128,3 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyon miktarı da 7 bin 275 ton azaltılacak.
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