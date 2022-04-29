Son dakika: Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası Tuncay Yılmaz mı? İşte İBB’deki ihale skandalının perde arkası

İHALE ALAN ŞİRKETLERİN HEPSİYLE SIKI İLİŞKİLERİ VAR

Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp ve Gülşah Subaşı ailesinin oğlu Onur Buğra Subaşı tarafından kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete de 402 milyon 774 bin lira tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi. Eyüp Subaşı ile Tuncay Yılmaz'ın bağlantısı da büyük resmi ortaya koydu. Ercan Saatçi'nin kurucusu olduğu Saatçi Ajans Eğitim Reklam Organizasyon Hizmetlerine de 30 milyon 655 bin liralık ihale verildi. Ercan Saatçi'nin kardeşi Uğurcan Saatçi ile Ekrem İmamoğlu 2013 yılı Mart ayında Gürcistan'a gitti. Ekrem İmamoğlu'nun Köksal ailesiyle yakın ilişkisi ise herkes tarafından biliniyor. İmamoğlu, Hüseyin Köksal'ın vefat eden babası Ali Köksal'ın cenazesi katılarak "Beylikdüzü'nde sanayici ve iş adamı olan değerli dostum, abim Karsal Örme Sahibi Ali Köksal vefat etmiştir" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.