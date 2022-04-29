Son dakika: Ege’de Yunan jetlerine müdahale! 3 günde 30 kez Türk Hava Sahası ihlal edildi

Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."