Kamuya zarar yandaşa kıyak! CHP’li İBB’ye 1 milyarlık ihale soruşturması

Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş üzerinden seçimlerde kendisine sponsor olan aileler ile kolladığı Subaşı ailesine reklam panolarının ihalelerini mektupla davet yöntemiyle adrese teslim verdi. 1 milyar 19 milyonluk ihaleleri 2019 yılında seçimin hemen ardından kurulan şirketlere usulsüz vermekle yetinmeyen İmamoğlu, herhangi bir mücbir sebep olmaksızın ve gerekçesiz olarak şirketlerden belediye kasasına girecek paraya şirketin birinde yüzde 40, diğerinde de yüzde 20 indirim yaptı. Reklam panolarının ölçüleriyle de oynayan şirketlere verilen adrese teslim ihalelerle birlikte 293 milyonluk kamu zararı ortaya çıkarken bu yandaş şirketlere kıyak olarak yansıdı. 1 milyarlık ihaleyle ilgili soruşturmanın bütün detaylarına da ulaşıldı. İBB'nin bunlarla da kalmayıp "Büyükşehir Çalışıyor" isimli twitter hesabından "İBB reklam alanlarını artık kendi işletecek! İBB'nin 2000 raket pano ile 400 megalight panonun 10 yıl işletilmesi ihalesini Kültür A.Ş. kazandı. İhale konusu reklam alanları bu şekilde İBB tarafından işletilmiş olacak, belediye reklam gelirinden azami oranda faydalanacak" denilerek vatandaşın da kandırıldığı ortaya çıktı.