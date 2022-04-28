Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.
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