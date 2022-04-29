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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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