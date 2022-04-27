İşte 27 Nisan e-Muhtırasına yanıt verilen oda! Türkiye’de ilk kez A Haber görüntüledi! O gece neler yaşandı?

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş o odada 27 Nisan gecesi yaşananları anlattı:

O GECE NELER YAŞANDI?

27 Nisan 2007 tarihi Türkiye tarihi için önemli günlerden biriydi. Özellikle Ankara'da "Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi" diye bir tabir vardır.

27 Nisan gecesi ışıkların sönmediği bir yer daha vardı. O da başbakanlık resmi konutuydu. O tarihte burayı konut olarak kullanan kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.