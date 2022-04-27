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İşte 27 Nisan e-Muhtırasına yanıt verilen oda! Türkiye'de ilk kez A Haber görüntüledi! O gece neler yaşandı?

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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İşte 27 Nisan e-Muhtırasına yanıt verilen oda! Türkiye’de ilk kez A Haber görüntüledi! O gece neler yaşandı?

27 Nisan 2007 tarihinde e-Muhtıra ile hükümete yönelik yayınlanan bildiriye, hükümet tarafından verilen yanıtın hazırlandığı dönemin başbakanlık konutu ilk kez A Haber tarafından görüntülendi. A Haber Muhabiri Rüya Akkuş o gece odada yaşanan gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

e-Muhtıranın 15. yıl dönümünde hükümetin askere karşı yanıt verdiği bildirinin hazırlandığı oda ilk kez A Haber'de görüntülendi.

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş o odada 27 Nisan gecesi yaşananları anlattı:

O GECE NELER YAŞANDI?

27 Nisan 2007 tarihi Türkiye tarihi için önemli günlerden biriydi. Özellikle Ankara'da "Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi" diye bir tabir vardır.

27 Nisan gecesi ışıkların sönmediği bir yer daha vardı. O da başbakanlık resmi konutuydu. O tarihte burayı konut olarak kullanan kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı.

TARTIŞMALI MUHTIRA

O gece saatler 23.30'u gösterdiğinde Genelkurmay kendi sitesi üzerinden çok önemli ve tartışmalı bir muhtıra paylaştı. Ve bu muhtırada "Türkiye Cumhuriyeti devletinin başta laiklik olmak üzere temel değerlerin aşındırılması, bitmez tükenmez bir gayret gösterildi" ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKANLIK OFİSİ SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Bu e-Muhtıra'nın ardından hükümetten gelecek tepki merak edildi. O akşam sabah saatlerine kadar çalışmalar yapıldı. O tarihte sabah saatlerinde herkes Başbakanlık Konutu'nda toplandı. Bakanlar da buraya geldi.

YAŞAR BÜYÜKANIT'A ULAŞILAMADI

Yaşar Büyükanıt'a o gece ulaşılmaya çalışıldı fakat Büyükanıt telefonları açmadı. Hükümet saatlerce kendi atadığı Genelkurmay Başkanı'na ulaşamadı.

Hükümet açıklamayı 15.00'te yapma kararı aldı. Açıklamaya saatler kala Büyükanıt telefonları torunu nedeniyle yaşanan bir gelişmeden dolayı açamadığını ileri sürdü.

İLK KEZ BİR HÜKÜMET ASKERE HAYIR DEDİ

O dönemde asker her zaman kendisini hükümete karşı hissettirmeye çalışırken, ilk kez bir hükümet askere "hayır" dedi. Ve bundan sonra olabilecek tüm muhtıraların önüne geçilmiş oldu.

İşte muhtıraya cevap verilen oda İŞTE MUHTIRAYA CEVAP VERİLEN ODA
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