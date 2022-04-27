SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 27 Nisan vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. İşte günün vaka ve vefat rakamları...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Ayrıntılar geliyor
26 NİSAN
25 NİSAN
24 NİSAN
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