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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 27 Nisan vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 27 Nisan vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyurdu. İşte günün vaka ve vefat rakamları...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor

26 NİSAN

25 NİSAN

24 NİSAN

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

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