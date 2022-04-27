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İstanbul Valiliğinden Taksim'deki izinsiz gösteri hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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İstanbul Valiliğinden Taksim’deki izinsiz gösteri hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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