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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2022
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları yer aldı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alındığına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca karara göre, Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir de görevden alındı.

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