Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları yer aldı.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alındığına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
2 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE GÖREVDEN ALINDI
Ayrıca karara göre, Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir de görevden alındı.
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