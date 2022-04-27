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CHP'li Özgür Özel'den büyük hadsizlik! Başkan Erdoğan'a yönelik tehditlerini savundu

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Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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CHP’li Özgür Özel’den büyük hadsizlik! Başkan Erdoğan’a yönelik tehditlerini savundu

CHP’nin ahlaktan yoksun vekili Özgür Özel bir kez daha çizmeyi aştı. Gezi Parkı davasında çıkan kararla birlikte Türkiye düşmanı Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal bir şekilde hedef aldı ve haddini aşarak tehdit dilini kullandı. Bu durum büyük tepkiyle karşılanırken Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarını sürdürdü. Yandaş medya organı HALK TV'deki canlı yayında CHP Grup Başkanvekili Özel, hadsizlikte zirve yaparak "Ben dün Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle" cümlelerini kullandı.

ABD'nin kuklası FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN ALÇAK İFADELER

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



TEHDİT ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti.

CHP yandaşı HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, Erdoğan'ı tehdit ettiğini itiraf ederek milli iradeye saygı duymadığını bu durumdan da gurur duyduğunu yineledi.




AHLAKSIZLIKTA SON NOKTA: "GURUR DUYUYORUM"

Özel, "Ben dün AK Parti'yi rahatsız edebildiysem, Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle de partimle de" ifadelerini kullandı.



CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT

'Ermeni soykırımı' skandalıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.

Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.



"HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"

CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLMELİ

CHP'lilerin kendini bilmez açıklamaları büyük ses getirirken konuya ilişkin hükümetten de peş peşe tepkiler geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı davası sonrasında tehditlerini sıralayan Özgür Özel'e ve diğer CHP'li isimlere sert tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, "Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

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