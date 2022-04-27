CHP’li Özgür Özel’den büyük hadsizlik! Başkan Erdoğan’a yönelik tehditlerini savundu





"HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"



CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLMELİ



CHP'lilerin kendini bilmez açıklamaları büyük ses getirirken konuya ilişkin hükümetten de peş peşe tepkiler geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı davası sonrasında tehditlerini sıralayan Özgür Özel'e ve diğer CHP'li isimlere sert tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, "Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.