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Gezi Parkı davasında karar: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Gezi Parkı davasında karar: Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.

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