Bakan Kasapoğlu Batı Trakya’daki soydaşlarla iftarda buluştu: Onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor

Bakan Kasapoğlu, ecdadın asırlarca barışın, kardeşliğin ve sevginin sancaktarlığını yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de onların torunları olarak, yüreğimizdeki adalet duygusuyla, sevgiyle, vicdanla tıpkı onlar gibi sevginin, merhametin ve vicdani bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor."

Aralarındaki kardeşliği geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, bu bağı güçlü bir iletişimle ayakta tutarak, gençlerin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte Batı Trakya'ya ziyaretleri sıklaştırmayı planladıklarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarıyla soydaşların yanında olacaklarının altını çizdi.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu eşlik etti.