Son dakika: CHP’li Çorlu Belediyesinin 20 milyon lira harcadığı Masal Park açıldığı gibi kapandı! Suçu vatandaşa attılar
Son dakika haberi... CHP’li Çorlu Belediyesi’nin yaklaşık 20 milyon lira harcayarak açtığı masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park açıldığı gibi kapandı. Belediyeden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada suçlu vatandaşlar ilan edildi.
23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen törenle açılış yapılan Masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Çorlu Masal Parkı önce açıldığı günün ertesinde gerekli tadilatların yapılması için kapatıldığı duyuruldu.
AÇILDIĞI GİBİ KAPANDI
Konuya ilişkin olarak Çorlu Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda önce, "Bugün gerçekleştirilen masal parkın açılışında ziyarete gelen bazı vatandaşlarımızın parktaki objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar vermesinden kaynaklı tahribatın giderilmesi için çalışmalarımız süreceğinden 11.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
SUÇU VATANDAŞA ATTILAR
Yapılan ikinci açıklamada ise vatandaşları suçlayan ifadeler kullanmaktan vazgeçen Çorlu Belediyesi bu kez açıklamasında "Masal Park'ın yeşil alanlarında ve içerisine yer alan masal kahramanlarında yapılacak çalışma sebebiyle 2 gün süreyle parkımızı ziyarete kapatıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ibarelerine yer verildi.
20 MİLYON LİRA MALİYET
Böylece 20 milyon liraya yakın maliyeti sebebiyle tartışmaları da beraberinde getiren Çorlu Belediyesi Masal Parkı açıldığı gibi kapanmış oldu.
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