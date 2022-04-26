Son dakika: CHP’li Çorlu Belediyesinin 20 milyon lira harcadığı Masal Park açıldığı gibi kapandı! Suçu vatandaşa attılar





SUÇU VATANDAŞA ATTILAR

Yapılan ikinci açıklamada ise vatandaşları suçlayan ifadeler kullanmaktan vazgeçen Çorlu Belediyesi bu kez açıklamasında "Masal Park'ın yeşil alanlarında ve içerisine yer alan masal kahramanlarında yapılacak çalışma sebebiyle 2 gün süreyle parkımızı ziyarete kapatıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur." ibarelerine yer verildi.