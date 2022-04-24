CHP'li belediye yardım paralarının üzerine çöktü! "Mangal yakıp et yediler"

MECLİS KARARI ALDI

Başkan Arslan, geçtiğimiz Şubat ayındaki meclis toplantısında hayatını kaybeden Ali Şahin'in hatırasına saygı için ertelenen deve güreşlerinin 19 Mart'ta yapılacağını açıklayarak, üç partinin ortak kararı ile il genelinde yardım kampanyası başlatılacağını, güreşlerden elde edilen gelirin ise aileye aktarılacağını bildirdi. Başkan Arslan mecliste yaptığı konuşmada, "Çocuk parkına elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz kardeşimiz Ali Şahin'in adını vereceğiz. Yardım kampanyasından ve deve güreşlerinden elde edilen gelirle Ali kardeşimizin ailesine ev alacağız. En azından eşi ve çocukları rahat bir yaşam sürebilsin" dedi.

ESNAFTAN YARDIM TOPLANDI

19 Mart'ta gerçekleştirilen deve güreşleri öncesi komite üyeleri, esnafları gezerek Ali Şahin için yardım topladı. Organizasyon da deve güreşi ağası Salih Yıldız olurken, onlarca firma ile sponsorluk anlaşmaları yapıldı.