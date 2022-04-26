Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı belirtildi.
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun çaba harcayan Başkan Erdoğan, görüşmelerine devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile müzakereler için görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KREMLİN AÇIKLADI
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü duyurdu.
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