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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun çaba harcayan Başkan Erdoğan, görüşmelerine devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile müzakereler için görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KREMLİN AÇIKLADI

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştüğünü duyurdu.

Detaylar gelecek...

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