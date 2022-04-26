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İstanbullulardan metrobüs isyanı! Çileden çıkaran olay

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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İstanbullulardan metrobüs isyanı! Çileden çıkaran olay

İstanbul'da Acıbadem metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk sırasında boş araç gelmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Durakta bekleyen bir kişi, dolu olduğu için binemediği metrobüsün sürücüsünden daha fazla araca ihtiyaç olduğuna dair telsiz anonsu yapmasını istedi.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullananlar Acıbadem durağında yoğunluk oluşturdu.

Zincirlikuyu yönünde durağa boş araç gelmemesi nedeniyle çok sayıda yolcu metrobüse binmeyi başaramadı.

Durakta bekleyen bir kişi, dolu olduğu için binemediği metrobüsün sürücüsünden daha fazla araca ihtiyaç olduğuna dair telsiz anonsu yapmasını istedi.

Bir vatandaş da bu anları, "İstanbul'da her gün aynı manzara. Yarım saat metrobüs bekliyoruz, gelen araç Söğütlüçeşme'de bekleyenleri zor alıyor. Ara duraklarda insanlar saatlerce bekliyor. Hakikaten daha yeni 135 araç alınmadı mı?" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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