26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?

Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?

Maske zorunluluğu nerelerde devam edecek? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Maske zorunluluğunun tamamen kalktığını duyuran Başkan Erdoğan, bazı yerlerde maske kullanımının devam edeceğini duyurdu. Peki, maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:44
  • 1
  • 21
Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?

Maske nerelerde devam edecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirilmişti. Salgında büyük aşama kaydedilen Türkiye'de maske zorunluluğu tamamen kalkarken, iki yerde zorunluluk sürecek. Bu gelişmelerin ardından maske zorunluluğunun devam edeceği yerler araştırılmaya başlandı. Peki, maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi? İşte son açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?

MASKE NERELERDE DEVAM EDECEK?

Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Maske zorunluluğu sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

  • 3
  • 21
Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?
  • 4
  • 21
Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?
  • 5
  • 21
Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?