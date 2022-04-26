Maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi?

Maske zorunluluğu nerelerde devam edecek? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Maske zorunluluğunun tamamen kalktığını duyuran Başkan Erdoğan, bazı yerlerde maske kullanımının devam edeceğini duyurdu. Peki, maske nerelerde devam edecek? Toplu taşıma, otobüs, metrobüs ve metroda maske zorunluluğu devam edecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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