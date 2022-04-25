Metrobüste kadın yolcuya dehşete düşüren sözlü taciz: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

"BEN KAFA KOPARTMAKTAN YATTIM 8 SENEDİR MAHKUMUM"

Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.