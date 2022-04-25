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Metrobüste kadın yolcuya dehşete düşüren sözlü taciz: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Metrobüste kadın yolcuya dehşete düşüren sözlü taciz: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, erkek yolcu metrobüste yer verme sebebiyle tartıştığı kadına karşı kullandığı "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" sözleriyle dehşete düşürdü. O anlar metrobüste bulunan başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gün öğle sularında Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu ile kadın yolcu arasında yer verme sebebi ile tartışma çıktı.

Tartışma taraflarım birbirine sesini yükseltmesi ile bir müddet devam etti.

"BEN KAFA KOPARTMAKTAN YATTIM 8 SENEDİR MAHKUMUM"

Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi. Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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