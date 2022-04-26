26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA