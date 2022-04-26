Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, bayram tatili için planlarını şekillendirdi. Otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte bayramda ücretsiz olan körü ve otoyollar: