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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı’nda otoyol ve köprüler bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler tatil için planlar yapıldı. Bayram tatili nedeni ile tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, bayram tatili için planlarını şekillendirdi. Otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte bayramda ücretsiz olan körü ve otoyollar:

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

1915 Çanakkale Köprüsü, "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan proje içerisinde yer aldığı için bayramda ücretli olacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Osmangazi Köprüsü, "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan proje içerisinde yer aldığı için bayramda ücretli olacak.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "yap-işlet-devret" modeliyle yapılan proje içerisinde yer aldığı için bayramda ücretli olacak.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak. Geçişler 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak. Geçişler 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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