Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu! 6 gözaltı

Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. EŞ ZAMANLI OPERASYONDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ Kent merkezinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 5 adet gümrük kaçağı telefon, araç satış sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN