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Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu! 6 gözaltı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu! 6 gözaltı

Afyonkarahisar’da emniyet güçleri tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda senet ile araç satış sözleşmesi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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