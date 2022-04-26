Maske yasağı kalkıyor mu? 'En önemli' Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacak' dediği kritik toplantı bugün saat 12.00'de yapılacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıda kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde olacak. Peki maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte haberin detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca dün akşam yaptığı paylaşımında "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.
KRİTİK KARARLAR MASADA
Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.
"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.
VAKA SAYILARI 2 BİNLERDE
Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.
Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde Koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.
Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri?
- Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı?
- YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?
- SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?
- KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...
- TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS kontenjanları ve tercih bilgileri
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...
- Elon Musk'ın Twitter hamlesi! Dogecoin yükselişe geçti! Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?
- İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...
- Ödemeler başlıyor... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
- Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?
- TOKİ'den fırsatlar silsilesi sürüyor! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! 39 ilde 2+1, 3+1 105 konut açık artırma ile satışta...