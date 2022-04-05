Diyarbakır odaklı tefeci operasyonu! 1 milyar 200 milyonluk para akışı

Diyarbakır İl Emniyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçunun önüne geçilmesine ve açığa çıkartılmasına ilişkin ayrıntılı operasyon başlattı.

Yapılan açıklamada, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasadışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.