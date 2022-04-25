Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu

GÜÇLÜ YARGI SİSTEMİ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür."