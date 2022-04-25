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Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Emine Erdoğan yargı mensuplarıyla buluştu

Yüksek yargı mensuplarıyla iftarda buluşan Emine Erdoğan, “Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Programın ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin güçlü yargı sistemine dikkat çekti.

GÜÇLÜ YARGI SİSTEMİ
Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Adalete güven duygusunu artırmak ancak güçlü bir yargı sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliği ile mümkündür."

İFTARDA BULUŞTU
Emine Erdoğan, "Bu şiar ile çalışmalarını yürüten kıymetli yüksek yargı mensuplarımızla iftar programında bir araya geldik." dedi.


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