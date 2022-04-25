Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?
Bayram tatili uzadı mı son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusunun yanıtı gündeme geldi. Peki, Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?
Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışan vatandaşları ve öğrencileri yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Normal şartlarda 3 gün süren bayramın Perşembe ve Cuma günleriyle birleşmesi halinde milyonlarca vatandaş 9 günlük tatile çıkmış olacak. Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
1 Mayıs Pazar günü arife olarak başlayan Ramazan Bayramı, 4 gün boyunca sürecek. 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ramazan Bayramı son bulacak
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Şu ana kadar bir açıklama gelmediği için bayram tatilini 3,5 gün olduğunu kabul edebiliriz. Aslında 29 Nisan cumartesi yani hafta sonu ile birleştirilirse tatil 5 güne kadar uzayabiliyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bakanlıklardan herhangi bir açıklama gelmediği için şu anlık bayram tatili 3,5 gün olarak kabul ediliyor.
Kabine Toplantısı sonuçları arasında Ramazan Bayramı tatili ile ilgili bilgiler yer almadı.
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- Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?
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