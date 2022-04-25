Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışan vatandaşları ve öğrencileri yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Normal şartlarda 3 gün süren bayramın Perşembe ve Cuma günleriyle birleşmesi halinde milyonlarca vatandaş 9 günlük tatile çıkmış olacak. Kabine Toplantısı sonrasında konu hakkında açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?