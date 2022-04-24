Fatih’te şehit olan Zafer Mat’ın kızının gözyaşları! Polis katili suç makinesi çıktı

POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kaydı olan azılı suçlu Burhan B. olduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Çocuğun Cinsel İstismarı, 4 adet Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek veya bulundurmak, 1 adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 1 adet Hakaret, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Güveni Kötüye Kullanma ve 2 adet Mala Zarar Vermeden kaydının olduğu öğrenildi.