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Fatih'te şehit olan Zafer Mat'ın kızının gözyaşları! Polis katili suç makinesi çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Fatih’te şehit olan Zafer Mat’ın kızının gözyaşları! Polis katili suç makinesi çıktı

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde takibine aldıkları bir şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan 27 yıllık polis memuru Zafer Mat başına aldığı darbeyle yere düşerek şehit oldu. 48 yaşındaki Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehidin tabutuna sarılan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye feryat ederken küçük kızı da gözyaşlarına boğuldu. Polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kayıtlı azılı suçlu Burhan B. olduğu öne sürüldü. Şüpheli Burhan B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray'da gece 02.30 sıralarında bir şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmada yaralanarak şehit düşen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene şehidin eşi, 7 yaşındaki kızı ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM SEVGİLİM"
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşmasının ardından şehidin eşi ve 7 yaşındaki kızı al bayrağa sarılı tabuta gözyaşlarını akıttı. Şehidin tabutu başında ağlayan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye haykırması ise yürekleri dağladı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Şehit polisin naaşı, Vatan'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'nde pazartesi günü toprağa verilecek.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru taş atıldı. Atılan taşın başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, bulunduğu yüksek noktadan yere düştü. Yere düşen polis ağır yaralandı.

Meslektaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİ AZILI SUÇLU ÇIKTI
Soruşturma kapsamında polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kaydı olan azılı suçlu Burhan B. olduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Çocuğun Cinsel İstismarı, 4 adet Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek veya bulundurmak, 1 adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 1 adet Hakaret, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Güveni Kötüye Kullanma ve 2 adet Mala Zarar Vermeden kaydının olduğu öğrenildi.

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