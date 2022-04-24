Başkan Erdoğan İzmir Aliağa'daki yetim çocukları sevindirdi! Oyuncalar yüzlerini güldürdü
Çocuklara ilgisiyle bilinen Başkan Erdoğan, İzmir'deki yetim çocuklar için organize edilen iftar etkiliğine oyuncak gönderdi. Başkan Erdoğan'ın hediyelerini alan çocuklar sevince boğuldu. Çocuklar için şenlik havasında geçen İftar etkinliğinde top havuzu da kuruldu.
İzmir AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca yetim çocuklar için organize edilen iftar etkinliğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği hediye oyuncaklar, çocukları sevindirdi.
HEDİYELER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Aliağa Yeni Mahalle Örnek Kent'te düzenlenen iftar etkinliği öncesinde, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Emel Dalkıran, Neşe Çakmak, Necla Çeşnial ve Nesrin Akşehirli mahalledeki 4 aileyi ziyaret ederek ailelerin ramazan ayını kutladı. Ailelerle sohbet eden Yıldırım ve beraberindeki il başkan yardımcıları, daha sonra iftar için hazırlanan salona geçti.
İftara, ilçedeki 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile yaklaşık 100 kişi katıldı. Edilen duanın ardından oruç açıldı. İftar, çocuklar için şenlik havasında geçti. Alana kurulan top havuzunda eğlenen çocuklara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncaklar hediye edildi.
Kız çocukları için bebek, erkek çocuklar için kumandalı otomobil hediyesi yüzleri güldürdü. Sevinç yaşayan çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajları gönderdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE SAHADALAR
Ramazan ayının birlik ve beraberliğin öne çıktığı bir ay olduğunu dile getiren AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, her gün bir mahallede hemşehrilerle kucaklaştıklarını söyledi.
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sürekli sahada olduklarını aktaran Yıldırım, ev ziyaretlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.
Yıldırım, "Ramazan ayında mahalleleri kapı kapı gezip vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sevinçlerini paylaşıyoruz. Biz, partimiz kurulduğu günden bu güne her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. Türkiye genelinde olduğu gibi Aliağa'nın ak kadınları da iyiliği çoğaltıp ramazan sofralarında mübarek ayın bereketini ve mutluluğunu paylaşıyor. Her gün onlarca ev ziyareti yapıyoruz. Çat kapı evlere konuk oluyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca yetim çocuklar ve aileleri için organize edilen iftar etkinliğinde çocukların da eğlendiğine değinen Yıldırım, "İlçemizde 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile iftar yaptık. İftarımıza katılan çocuklarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncuklardan hediye ettik. Top havuzunda güzel vakit geçiren çocuklar, Cumhurbaşkanımızın gönderdiği oyuncaklarla da oynadı. Onların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Aileler buradan mutlu ayrıldı" diye konuştu.
İftara, ilçe kadın kolları başkan yardımcıları, mahalle koordinatörü, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe kadın kolları yeni mahalle başkanı Derya Coşkun da katıldı.
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