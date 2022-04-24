Başkan Erdoğan İzmir Aliağa’daki yetim çocukları sevindirdi! Oyuncalar yüzlerini güldürdü

Yıldırım, "Ramazan ayında mahalleleri kapı kapı gezip vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sevinçlerini paylaşıyoruz. Biz, partimiz kurulduğu günden bu güne her zaman vatandaşımızla iç içe olduk. Türkiye genelinde olduğu gibi Aliağa'nın ak kadınları da iyiliği çoğaltıp ramazan sofralarında mübarek ayın bereketini ve mutluluğunu paylaşıyor. Her gün onlarca ev ziyareti yapıyoruz. Çat kapı evlere konuk oluyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığınca yetim çocuklar ve aileleri için organize edilen iftar etkinliğinde çocukların da eğlendiğine değinen Yıldırım, "İlçemizde 20 ailenin 50 yetim çocuğu ile iftar yaptık. İftarımıza katılan çocuklarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncuklardan hediye ettik. Top havuzunda güzel vakit geçiren çocuklar, Cumhurbaşkanımızın gönderdiği oyuncaklarla da oynadı. Onların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Aileler buradan mutlu ayrıldı" diye konuştu.

İftara, ilçe kadın kolları başkan yardımcıları, mahalle koordinatörü, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe kadın kolları yeni mahalle başkanı Derya Coşkun da katıldı.