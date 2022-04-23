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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 16 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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İzmir’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 16 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden adliyeye sevk edilen 16'sı tutuklandı.

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