Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.

Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu. pic.twitter.com/cnIsQGNQmJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2022

11 BÖLGEYE ÜS KURULDU



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 54 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda, AT4 tanksavar zırh delici füze, RPG-7 roketatar ve el yapımı patlayıcıların da aralarında olduğu mühimmatlar bulunarak imha edildi. Öldürülen teröristlerden ikisinin, 9 Aralık 2021'de 3 askerimizin şehit olduğu saldırıda yer aldığı kaydedildi.

Zap Vadisi, Avaşin-Basyan Vadisi ve Metina bölgesinde komandolar, nokta operasyonları ile bölgeyi teröristlerden temizlerken, bölgeye hâkim noktalarda yer alan 11 ayrı yerde üs bölgeleri kuruldu.