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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti. Öte yandan TSK'ya ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

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