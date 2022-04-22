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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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FETÖ şüphelileri Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

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