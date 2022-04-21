Son dakika: Mavi Vatan'da dev tatbikat: 122 gemi ve 12 bin personel! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan-2022'ye, 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personel katılıyor. Tatbikat seçkin gözlemci günü ile devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatında, Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2022 Tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operayonlarıyla dünyanın takdirini kazandık" dedi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş adleden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak ölümlerine neden olurken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operayonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor.
Mavi Vatan 2022 Tatbikatında, Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum.
Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Üs Komutanlığı'na geldi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı.
Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen gemici düdüğü çalındı, "Sayın Milli Savunma Bakanı gemide" anonsu yapıldı.
Tören mangasını selamlayan Akar daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TCG Kemalreis "avara" edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar'ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis'ten topla selamlama atışları yapıldı.
MAVİ VATAN'DA GÖVDE GÖSTERİSİ
Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata, gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan'da, insansız hava araçları da etkin şekilde kullanılıyor.
atbikat Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandı. Mavi Vatan 2022, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat.
Mavi Vatan Tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacak.
TATBİKATA 122 GEMİ KATILIYOR
Tatbikata, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi katılıyor.
10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, KBRN timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları iştirak edecektir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay tatbikata iştirak ediyor.
Tatbikatta, temel deniz hareket nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları icra ediliyor. Kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştiriliyor.
Tatbikat kapsamında, ALBATROS-T İnsansız Su Üstü hedefine, su üstü atışları, şimşek insansız hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardıman atışları icra edildi. Bugün ise Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde, tatbikata iştirak eden 72 gemi tarafından liman ziyaretleri icra edilecek.
AKSUNGUR SİHA'DAN MAM-L ATIŞI İCRA EDİLECEK
Tatbikatta her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirilen silah sistemlerini kullanılıyor. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L atışı icra edilecek. Bugün Seçkin Gözlemci Günü'nde basın mensupları ile diğer ülke ataşelerinin de iştirak edeceği faaliyette, bu atış gerçekleştirilecek.
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