Son dakika: Mavi Vatan’da dev tatbikat: 122 gemi ve 12 bin personel! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2022 Tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operayonlarıyla dünyanın takdirini kazandık" dedi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş adleden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak ölümlerine neden olurken biz yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operayonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor.

Mavi Vatan 2022 Tatbikatında, Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum.