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Türkiye'den ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Türkiye’den ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu açıkladı

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, A Haber’de yayınlanan Sebep Sonuç programında Türkiye’deki göçmenler konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalınsu, "Yaklaşık 500 bin Suriyeli ülkesine döndü." bilgisini paylaştı. Ayrıca Yalınsu, "Şuanda Türkiye’de toplamda 5 milyon 498 bin 586 yabancı yasal bir şekilde ikamet etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında Türkiye'deki göçmenler konusu ile ilgili önemli konuştu ve son rakamları paylaştı.

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"BİZ GÖÇLE İLK DEFA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Yalınsu, "Göçle alakalı önemli nokta, bu alanda biz işlemleri bir kanun kapsamında yürütüyoruz. Çok teknik bir konu. Bu konu ile ilgili herkesin bir fikri var. Sayın Bakanımız bu konuyu mühendisliğe doktorluğa benzetiyor. Sosyal medyada sanki bu alanda 'bir kural yokmuş' gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bir keyfilik bir düzensizlik varmış gibi davranılıyor. Bunun böyle olmadığını vurgulamamız lazım. Biz yürüttüğümüz bütün işlemleri 11 Nisan 2013 tarihinde TBMM'de oy birliği ile yürüklüğe giren yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çerçevesinde yürümüyoruz. Biz göçle ilk defa karşı karşıya değiliz. Osmanlı'dan bugüne kadar göçle karşı karşıya olduk." dedi.

"NADİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Yalınsu şöyle konuştu;

"1951 Cenevre Sözleşmesi'ne tarafız. Şu anda dünyada göçle ilgili yabancılar mevzuatını, uluslararası hukuku, mülteci hukukunu tam olarak uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz."

TÜRKİYE'DE NE KADAR SIĞINMACI VAR?

Yalınsu, "Şuanda Türkiye'de toplamda 5 milyon 498 bin 586 yabancı yasal bir şekilde ikamet etmektedir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN NE KADAR SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ?

Bayram Yalınsu, "Yaklaşık 500 bin Suriyeli ülkesine döndü." bilgisini paylaştı.

190 bine yakın sığınmacıya vatandaşlık verildiğini açıklayan Yalınsu, "Sığınmacıların kimlik belgeleri bizde kayıtlı. 2016 tarihinden bu yana 143 bin 808 düzensiz göçmenin işlemini yaptık." şeklinde konuştu.

"YABANCILARA BİR MAAŞ VERİLMİYOR"

Yabancılara herhangi bir maaş verilmiyor ifadelerine yer veren Yalınsu, "Vatandaşlığa geçen hiçbir sığınmacı oy kullanamaz." dedi.

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