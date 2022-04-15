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Son dakika: EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına dair flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika: EGM’den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına dair flaş açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığı bildirildi. Açıklamada, ""Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" denildi.

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