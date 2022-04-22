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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

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