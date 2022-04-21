Son dakika: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı!
Son dakika haberleri... Suriye’de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasadışı yollarla yurda sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı.
Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek, takibe alındı.
Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn'da, diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan teröristler çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı.
Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.
Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım yataklık eden 7 şüpheli şahıs da gözaltında alındı.
Teröristlere eylem talimatının Suriye / Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi.
Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi.
Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye'de harekât bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?