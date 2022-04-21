Son dakika: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı!

Teröristlere eylem talimatının Suriye / Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi.

Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi.