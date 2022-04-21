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Son dakika: Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: Türkiye, Filistin davasına her şartta sahip çıkıyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrailli mevkidaşı Herzog’la Kudüs’te yaşananlarla ilgili görüşmesini değerlendirdi. Filistinli Büyükelçi Mustafa, "Erdoğan, Kudüs, Mescid-i Aksa ve kutsal varlıklarımıza saygı gösterilmesi gerektiğini iletti." dedi.

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