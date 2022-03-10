10 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İletişim Başkanlığından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretine ilişkin videolu paylaşım

İletişim Başkanlığından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretine ilişkin videolu paylaşım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2022 19:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un tarihi ziyareti ve Başkan Erdoğan tarafından kabulü ile ilgili bir video paylaşımında bulundu. İngilizce seslendirilen ve Türkçe altyazılı paylaşımda ziyarete dair, “İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yeniden canlandırılması için önemli bir fırsat sunuyor.” ifadelerine yer verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Herzog’un Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
Herzog'un Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım
O hain ölü ele geçirildi!
O hain ölü ele geçirildi!
Tarihi 3’lü zirveden ne çıktı?
Tarihi 3’lü zirveden ne çıktı?
İstanbul’da kar alarmı!
İstanbul’da kar alarmı!
Rus konvoyu böyle vuruldu
Rus konvoyu böyle vuruldu
Evlerin olduğu bölge bombalandı!
Evlerin olduğu bölge bombalandı!
Zelenskiy’den hastane açıklaması!
Zelenskiy'den hastane açıklaması!
Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?
Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?
Tarihi zirve sonrası önemli açıklamalar
Tarihi zirve sonrası önemli açıklamalar
Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?
Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?
Kritik zirve sonrası ilk açıklama!
Kritik zirve sonrası ilk açıklama!
Tarihi zirve sona erdi
Tarihi zirve sona erdi
Daha Fazla Video Göster