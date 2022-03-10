İletişim Başkanlığından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretine ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un tarihi ziyareti ve Başkan Erdoğan tarafından kabulü ile ilgili bir video paylaşımında bulundu. İngilizce seslendirilen ve Türkçe altyazılı paylaşımda ziyarete dair, “İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yeniden canlandırılması için önemli bir fırsat sunuyor.” ifadelerine yer verildi.

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