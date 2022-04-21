FETÖ'nün sindiremediği Üsteğmen Nuri Örcün'ün hukuk zaferi
TSK’daki FETÖ’cüler tarafından 12 yıl önce kumpasla ‘şizofreni’ raporu verilip ordudan atılan Üsteğmen Nuri Örcün, başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Hakları iade edilen Örcün, görevine yeniden başladı
Nuri Örcün, İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 2000'de mezun olduktan sonra 2004'te İstanbul Hava Harp Okulu'nu tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde üsteğmen olarak Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 4 yıl istihkam subaylığı yapan Örcün, o zamanki üs komutanıyla kişisel sorunlar yaşamaya başladı.
O dönem Hava Harp Okulu'nda etkin olan FETÖ üyelerince, "4 yıl askeri birlikte yaşayacaksın. Biz sana suikast emri verdiğimiz zaman yapacaksın. Kimi dersek, öldüreceksin" teklifi yapıldı. Bunu kabul etmeyen Örcün, bu kez hem Hava Kuvvetleri hem de GATA'daki örgüt üyelerinin kumpasına uğradı.
Genç subay, yaşadığı sorunların ardından üstlerin emriyle 2009'da GATA Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Nuri Örcün'e önce "Sağlam", ardından ise "Akıl sağlığı yerinde değil" raporu verildi. Nuri Örcün, rapor sonrası 2010'da ordudan ihraç edildi. Hakkında "Devlet organlarını aşağılamak" suçundan Askeri Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
ADLİ TIP 'SAĞLAM' DEDİ
Askeri Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Örcün, TSK'nın kendisine verdiği şizofreni raporunu sunarak ehliyetsiz olduğunu belirtti. Ancak mahkeme, Örcün'ü Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. 4 yıl süren yargılamada Adli Tıp, "Herhangi bir psikiyatri rahatsızlığı yoktur, akıl sağlığı yerindedir" şeklinde hazırladığı raporu mahkemeye sundu.
Rapor sonrası mahkemeden ceza alan Örcün, Adli Tıp raporuyla TSK'ya başvurarak ihracının iptal edilmesini talep etti. Örcün 2015'te ayrıca Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Örcün'ün haklarının iadesine karar verdi. TSK'da yeniden göreve başlayan Örcün, kendisine sahte rapor vererek meslekten ihraç edilmesine neden olan GATA görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. O dönem Örcün'e 'Şizofreni' raporu veren GATA personeli hakkında FETÖ üyeliğinden yargılama yapıldığı ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimpur halka arz hisse kodu ve fiyatı: 2022 Kimpur Kimteks Poliüretan halka arz ne zaman? Talep toplama tarihleri...
- İmaş halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İmaş Makina (IMASM) borsada ne zaman işlem görecek?
- Hıdırellez ne zaman, hangi gün? 2022 hıdırellez ve nevruz farkı nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
- Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
- İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok'un hayat hikayesi
- Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İcra Müdürlüğü sınav sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 2. dönem buzağı destek ödemesi tarihi belli oldu mu? Son gelişmeler...
- Consus borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Consus Enerji (CONSE) halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Engelli aylığı alanlara 2022 Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?
- Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?