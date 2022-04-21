FETÖ’nün sindiremediği Üsteğmen Nuri Örcün’ün hukuk zaferi

O dönem Hava Harp Okulu'nda etkin olan FETÖ üyelerince, "4 yıl askeri birlikte yaşayacaksın. Biz sana suikast emri verdiğimiz zaman yapacaksın. Kimi dersek, öldüreceksin" teklifi yapıldı. Bunu kabul etmeyen Örcün, bu kez hem Hava Kuvvetleri hem de GATA'daki örgüt üyelerinin kumpasına uğradı.