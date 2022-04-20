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Son dakika: İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti’ye katıldı! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Son dakika haberine göre İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. İsmail Ok'un rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı. Ok, 2020'de İYİ Parti'den istifa etmişti.

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