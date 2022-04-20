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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye'nin gücü ve dünyadaki yeri

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşması sırasında Türkiye'nin gücünü gözler önüne seren bir video klip izletti. Erdoğan, "Geçmişin bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'sinden bugün uzay yarışında yerini alan Türkiye'ye nasıl geldiğimizi, bizi dünyada öne çıkaran başarılarımızdan örneklerle hep birlikte gelin izleyelim" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:25
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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin gücü ve dünyadaki yeri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin gücü ve dünyadaki yeri

UZAY YARIŞINDA YERİNİ ALAN TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, konuşması sırasında Türkiye'nin gücünü gözler önüne seren bir video klip izletti.

Erdoğan, "Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri birer birer tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hala gözlerimizin önündedir. Diğer alanlarda da hazırlıklarını tamamladığımız müjdeleri birer birer milletimizle paylaşıyoruz. Şimdi geçmişin bayrak direği ipi yapmakla övünen Türkiye'sinden bugün uzay yarışında yerini alan Türkiye'ye nasıl geldiğimizi, bizi dünyada öne çıkaran başarılarımızdan örneklerle hep birlikte gelin izleyelim." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin gücü ve dünyadaki yeri

"BÜTÜN İMKANLARIMIZLA MİLLETİMİZİN YANINDA"

Başkan Erdoğan videonun ardından "Allah'a hamdolsun milletimiz için bir an olsun hizmetten, üretmekten, çalışmaktan geri durmuyoruz. Bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz." dedi.

O görüntüler ayakta alkışlandı.

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin gücü ve dünyadaki yeri

İşte Türkiye'nin gücünü ve dünyadaki yerini gözler önüne seren o görüntüler...

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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye’nin gücü ve dünyadaki yeri