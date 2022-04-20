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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması sonrası başlayan "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında yeni mütalaa

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması sonrası başlayan özel hayatın gizliliğini ihlal davasında yeni mütalaa

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın yargılandığı davada, savcılık sanığın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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