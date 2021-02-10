Son dakika: PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.
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SORGUSU ANKARA'DA SÜRÜYOR
6-8 EKİM OLAYLARINA KATILDI
SORGUSU ANKARA'DA SÜRÜYOR
Türkiye'ye getirilen Parım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele şubesinde sorgulanıyor.
6-8 EKİM OLAYLARINA KATILDI
Teröristin Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 06-08 Ekim 2014'te Van'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi. Teröristin, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.
SON DAKİKA: PKK/YPG'NİN LOJİSTİK SORUMLUSU İBRAHİM PARIM YAKALANDI! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR DEĞERLENDİRDİ