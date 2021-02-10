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Son dakika: PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla 'ın bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, 'ye getirildi.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika: PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

'ın sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolünde bulunan 'da "Lojistik Sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in yürüttüğü operasyonla Sincar'da yakalandı.

SORGUSU ANKARA'DA SÜRÜYOR

'ye getirilen Parım, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda MİT ve koordinesinde şubesinde sorgulanıyor.

6-8 EKİM OLAYLARINA KATILDI

Teröristin 'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 06-08 Ekim 2014'te 'da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı belirlendi. Teröristin, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı öğrenildi.

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