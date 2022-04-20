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Son dakika: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde operasyon! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma BakanlığıBarış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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